Eiffage va faire son entrée dans le CAC 40

Eiffage annonce qu'à l'occasion de la recomposition trimestrielle des indices d'Euronext, son titre intègrera le CAC 40, l'indice principal de la Bourse de Paris, le 22 décembre prochain à l'ouverture, en remplacement de l'action Edenred.



Selon le groupe, "cela témoigne de la reconnaissance par le marché de la solidité et de la pertinence de sa stratégie de croissance qui s'appuient sur la diversité et la complémentarité de ses métiers, ainsi que sur un fort ancrage européen".



"C'est aussi le fruit de l'engagement de ses 85 000 salariés, actionnaires d'Eiffage pour la plupart, qui oeuvrent au quotidien au service de la performance durable du groupe", poursuit le groupe de BTP et de concessions.