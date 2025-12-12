Eiffage annonce qu'à l'occasion de la recomposition trimestrielle des indices d'Euronext, son titre intègrera le CAC 40, l'indice principal de la Bourse de Paris, le 22 décembre prochain à l'ouverture, en remplacement de l'action Edenred.
Selon le groupe, "cela témoigne de la reconnaissance par le marché de la solidité et de la pertinence de sa stratégie de croissance qui s'appuient sur la diversité et la complémentarité de ses métiers, ainsi que sur un fort ancrage européen".
"C'est aussi le fruit de l'engagement de ses 85 000 salariés, actionnaires d'Eiffage pour la plupart, qui oeuvrent au quotidien au service de la performance durable du groupe", poursuit le groupe de BTP et de concessions.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (35,6%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,8%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (17%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (66,1%), Europe (30,4%) et autres (3,5%).
