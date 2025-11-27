Eiffage a annoncé jeudi que plusieurs de ses filiales allaient équiper un parking poids lourds situé près de Toulouse, dans le Tarn-et-Garonne, d'ombrières photovoltaïques destinées à transformer la lumière du soleil en électricité.
Aux termes du projet, qui sera basé à Montbartier, le groupe de construction et de concessions couvrira les 224 places sécurisées d'installations composant l'aire de stationnement d'équipements photovoltaïques qui produiront une électricité devant être intégralement revendue à Enedis, la filiale d'EDF en charge du réseau français de distribution d'électricité.
Raccordée au réseau dès l'été prochain, la centrale affichera une puissance de 4,8 MWc (mégawatt-crête) permettant d'alimenter 1 700 foyers.
Dans un communiqué, Eiffage précise que ce chantier sera mené à 100% par ses filiales, dont l'entité Routasun créée en 2023, qui sera chargée de piloter le volet investissement à hauteur de 5,7 millions d'euros.
Sun'R, qui appartient à Eiffage Concessions, assurera de son côté le pilotage de la réalisation de la centrale en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage, tandis qu'Eiffage Energie Systèmes - Energies Renouvelables Aquitaine s'occupera de sa conception et de sa construction.
Enfin, APRR - la filiale d'autoroute du groupe - mettra le terrain à disposition et gérera l'exploitation du parking via la société Park+.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (35,6%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,8%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (17%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (66,1%), Europe (30,4%) et autres (3,5%).
