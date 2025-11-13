Eiffage Immobilier, au travers de son entité Eiffage Real Estate au Luxembourg, annonce la VEFA (vente en état futur d'achèvement) en bloc de 80 logements abordables au Ministère du Logement dans le cadre du projet Idesya à Belval, au sud du Grand-Duché.
Idesya se compose de 2 résidences vendues au Ministère et d'une troisième nommée Chantehaut qui 'propose une offre variée de logements, allant du studio au 5 pièces, ainsi que des commerces, des espaces de bureaux et 154 emplacements de parking'.
Le bâtiment visera une performance énergétique de niveau AA+, grâce à son raccordement au chauffage urbain et à l'intégration de panneaux photovoltaïques. Les travaux débuteront fin 2025 pour une livraison prévisionnelle à l'été 2028.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (35,6%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,8%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (17%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (66,1%), Europe (30,4%) et autres (3,5%).
