Eiffage Immobilier, au travers de son entité Eiffage Real Estate au Luxembourg, annonce la VEFA (vente en état futur d'achèvement) en bloc de 80 logements abordables au Ministère du Logement dans le cadre du projet Idesya à Belval, au sud du Grand-Duché.

Idesya se compose de 2 résidences vendues au Ministère et d'une troisième nommée Chantehaut qui 'propose une offre variée de logements, allant du studio au 5 pièces, ainsi que des commerces, des espaces de bureaux et 154 emplacements de parking'.

Le bâtiment visera une performance énergétique de niveau AA+, grâce à son raccordement au chauffage urbain et à l'intégration de panneaux photovoltaïques. Les travaux débuteront fin 2025 pour une livraison prévisionnelle à l'été 2028.