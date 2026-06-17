EigenQ prépare son entrée en Bourse sur fond d'essor de la cybersécurité quantique

EigenQ a annoncé son projet d'entrée en Bourse via une fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique Silicon Valley Acquisition Corp. L'opération valorise l'entreprise à environ 3 milliards de dollars. La société est spécialisée dans les technologies de cybersécurité conçues pour protéger les réseaux et les appareils contre les menaces futures liées à l'informatique quantique, un domaine qui suscite un intérêt croissant de la part des entreprises et des gouvernements.

L'activité principale d'EigenQ repose sur la cryptographie post-quantique, qui vise à développer des méthodes de chiffrement capables de résister aux futurs ordinateurs quantiques. Cette technologie répond notamment aux inquiétudes liées au scénario dit de "collecte aujourd'hui, déchiffrement demain", dans lequel des données chiffrées seraient stockées dès maintenant pour être décryptées ultérieurement grâce à des capacités de calcul plus avancées. L'entreprise développe également des réseaux de communication sécurisés et des solutions de détection destinées à des secteurs sensibles comme la défense, l'industrie et les infrastructures critiques.



Selon son directeur général Jose R. Rosas-Bustos, la cotation en Bourse doit fournir à EigenQ davantage de ressources financières, de visibilité et de flexibilité stratégique pour accélérer la commercialisation de ses technologies. La société collabore déjà avec plusieurs acteurs majeurs de la technologie, dont Hewlett Packard Enterprise et AMD, et concentre actuellement ses efforts commerciaux sur les marchés gouvernementaux, militaires et les infrastructures stratégiques où les besoins en sécurité sont particulièrement élevés.