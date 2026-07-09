Ekinops publie un chiffre d'affaires de 30,6 MEUR au titre du deuxième trimestre 2026, en hausse de 6% par rapport au deuxième trimestre 2025. A périmètre et taux de change constants, la croissance ressort à 3%. Par rapport au premier trimestre 2026, l'activité progresse de 11%, signant un troisième trimestre consécutif de croissance séquentielle et son plus haut niveau d'activité trimestrielle depuis trois ans.
Sur le premier semestre 2026, le chiffre d'affaires atteint 58,2 MEUR, en hausse de 2% sur un an. A périmètre et taux de change constants, il recule de 2%. La contribution d'Olfeo, consolidée depuis le 1er juin 2025, s'élève à 1,6 MEUR au deuxième trimestre, tandis que celle de Chimere, consolidée depuis le 1er avril 2026, demeure non significative.
En matière de perspectives, le groupe confirme son objectif de renouer progressivement avec la croissance en 2026 et vise toujours une progression à un chiffre de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice. Ekinops estime que les premiers déploiements chez Proximus, la bonne dynamique commerciale et les premières livraisons de nouvelles solutions DCI et SASE devraient soutenir la croissance au second semestre.
Le titre a conclu la séance sur un repli de 0,42% mais signe une progression de l'ordre de 23% depuis le début de l'année.
Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde. Le groupe conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.
Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :
- Les réseaux optiques cohérents avancés : pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;
- Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises : allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD-WAN et le SSE.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.