La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), consolidée depuis le 1 er juin 2025, a contribué pour 1,6 MEUR au chiffre d'affaires du 4ème trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est établi à 105,0 MEUR, en repli de 11% par rapport à l'exercice précédent (-14% à taux de change et périmètre constants). Olfeo a contribué pour 3,7 MEUR au chiffre d'affaires annuel.
En France, qui pèse 43% de l'activité 2025 (contre 41% en 2024), Ekinops a enregistré un recul annuel des ventes de 8%, après une année 2024 en forte hausse (+18%). À l'international, représentant 57% de l'activité (contre 59% un an plus tôt), les ventes ont diminué de 13% sur l'exercice. La société indique qu'une reprise progressive du marché est attendue au cours des prochains trimestres, portée notamment par le développement de nouvelles applications liées à l'IA et au Cloud.
Ekinops communiquera le 10 mars prochain ses objectifs financiers pour l'exercice 2026 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2025.
Ekinops est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. A mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie-Pacifique (80,2%), Amérique du Nord (19,8%).
