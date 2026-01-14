Ekinops accuse un repli de ses ventes annuelles en France comme à l'international

Ekinops a dévoilé un chiffre d'affaires annuel de 105,5 MEUR en 2025 en recul de 11%.

La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), consolidée depuis le 1 er juin 2025, a contribué pour 1,6 MEUR au chiffre d'affaires du 4ème trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est établi à 105,0 MEUR, en repli de 11% par rapport à l'exercice précédent (-14% à taux de change et périmètre constants). Olfeo a contribué pour 3,7 MEUR au chiffre d'affaires annuel.



En France, qui pèse 43% de l'activité 2025 (contre 41% en 2024), Ekinops a enregistré un recul annuel des ventes de 8%, après une année 2024 en forte hausse (+18%). À l'international, représentant 57% de l'activité (contre 59% un an plus tôt), les ventes ont diminué de 13% sur l'exercice.

La société indique qu'une reprise progressive du marché est attendue au cours des prochains trimestres, portée notamment par le développement de nouvelles applications liées à l'IA et au Cloud.



Ekinops communiquera le 10 mars prochain ses objectifs financiers pour l'exercice 2026 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2025.