Crédit Mutuel Equity SCR a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 août, le seuil de 5% des droits de vote d'Ekinops et détenir, à cette date, 955 578 actions représentant 3,53% du capital et 5,58% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double. Le déclarant a précisé détenir, à ce jour, 955 578 actions Ekinops représentant 3,53% du capital et 5,42% des droits de vote du fournisseur de solutions télécoms.
Publié le 05/09/2025 à 16:24
