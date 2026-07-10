Ekinops s'envole après son point d'activité trimestriel
Ekinops bondit de 17% à près de 2,8 EUR, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires de 30,6 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, en hausse de 6% en comparaison annuelle, dont une hausse de 3% à périmètre et taux de change constants.
Par rapport au 1er trimestre 2026, l'activité de la société de solutions de réseaux optiques et de connectivité a progressé de 11%, signant un 3e trimestre consécutif de croissance séquentielle et son plus haut niveau d'activité trimestrielle depuis trois ans.
"Ekinops signe un 2e trimestre solide, avec un retour à la croissance plus marqué qu'attendu et un CA supérieur aux attentes, porté par le rebond des réseaux optiques en France et en Amérique du Nord", réagit TP ICAP, qui relève son opinion sur le titre à "achat" avec un objectif de cours de 3 EUR.
"Si les activités SASE marquent une pause après un 1er trimestre particulièrement dynamique, le portefeuille d'opportunités semble s'étoffer", ajoute le bureau d'études, pointant aussi la confirmation des perspectives de croissance pour 2026.
Ekinops a en effet confirmé son objectif de renouer progressivement avec la croissance cette année et vise toujours une progression à un chiffre de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice.
Le groupe estime que les premiers déploiements chez Proximus, la bonne dynamique commerciale et les premières livraisons de nouvelles solutions DCI et SASE devraient soutenir la croissance au second semestre.
Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde. Le groupe conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.
Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :
- Les réseaux optiques cohérents avancés : pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;
- Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises : allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD-WAN et le SSE.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.