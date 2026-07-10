Ekinops s'envole après son point d'activité trimestriel

Ekinops bondit de 17% à près de 2,8 EUR, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires de 30,6 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, en hausse de 6% en comparaison annuelle, dont une hausse de 3% à périmètre et taux de change constants.

Par rapport au 1er trimestre 2026, l'activité de la société de solutions de réseaux optiques et de connectivité a progressé de 11%, signant un 3e trimestre consécutif de croissance séquentielle et son plus haut niveau d'activité trimestrielle depuis trois ans.



"Ekinops signe un 2e trimestre solide, avec un retour à la croissance plus marqué qu'attendu et un CA supérieur aux attentes, porté par le rebond des réseaux optiques en France et en Amérique du Nord", réagit TP ICAP, qui relève son opinion sur le titre à "achat" avec un objectif de cours de 3 EUR.



"Si les activités SASE marquent une pause après un 1er trimestre particulièrement dynamique, le portefeuille d'opportunités semble s'étoffer", ajoute le bureau d'études, pointant aussi la confirmation des perspectives de croissance pour 2026.



Ekinops a en effet confirmé son objectif de renouer progressivement avec la croissance cette année et vise toujours une progression à un chiffre de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice.



Le groupe estime que les premiers déploiements chez Proximus, la bonne dynamique commerciale et les premières livraisons de nouvelles solutions DCI et SASE devraient soutenir la croissance au second semestre.