Ekinops signe un contrat-cadre de 10 ans avec Proximus
Le fournisseur de solutions de télécommunications (+3,10%) annonce la signature d'un accord-cadre de dix ans avec l'opérateur télécom belge Proximus pour la fourniture d'équipements et de services destinés au projet NEURON, un réseau optique national couvrant plus de 600 sites en Belgique.
Ce contrat, qui fait suite au protocole d'accord annoncé en mars, prévoit le déploiement de la technologie WDM d'Ekinops, de systèmes optiques de 800 Gbit/s, de solutions ROADM ainsi que de sa plateforme de gestion de réseau Celestis NMS.
Le groupe souligne qu'il s'agit d'un projet stratégique de long terme intégrant des engagements sur les évolutions futures, sans toutefois communiquer le montant du contrat.
Ekinops est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. A mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique-Asie-Pacifique (81,2%) et Amérique du Nord (18,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.