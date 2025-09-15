Ekinops : Stifel reste à achat après un roadshow

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de cinq euros sur Ekinops, après sa participation à un récent roadshow du fournisseur de solutions télécoms, avec son CEO Didier Brédy et son CFO Dmitri Pigoulevski.



'La direction a reconnu les vents contraires à court terme, avec des revenus 2025 probablement dans le bas de la fourchette cible', rapporte le broker, ajoutant que '2026 est attendue comme une année de transition avec un retour à une croissance à deux chiffres pas anticipé avant 2027'.



'La direction demeure concentrée sur la restauration de la société pour une croissance à deux chiffres et a exprimé sa confiance dans son plan 'Bridge', conçu pour repositionner l'entreprise sur les marchés à forte croissance (data centers et SASE)', précise-t-il cependant.