Ekinops va déployer sa technologie 400G chez un exploitant de réseau de fibre optique américain
Ekinops a annoncé que MuniNet, un exploitant d'un réseau de fibre optique du Kentucky aux Etats-Unis, avait adopté sa technologie 400G pour moderniser significativement son infrastructure réseau.
Publié le 07/01/2026 à 14:17
Dans le détail, cette mise à niveau inclue une augmentation de capacité, une flexibilité opérationnelle et la préparation au 800G.
Pour Kevin Antill, directeur du développement Amérique du Nord chez Ekinops : " Nous sommes ravis de nous associer à MuniNet pour cette transformation majeure de leur réseau. Cette collaboration met en valeur notre expertise dans le développement de solutions optiques haute performance qui permettent à nos partenaires de surmonter les contraintes réseau et de rester à la pointe de l'innovation ".