Ekinops va déployer sa technologie 400G chez un exploitant de réseau de fibre optique américain

Ekinops a annoncé que MuniNet, un exploitant d'un réseau de fibre optique du Kentucky aux Etats-Unis, avait adopté sa technologie 400G pour moderniser significativement son infrastructure réseau.

Cette solution permettra à MuniNet d'augmenter considérablement la capacité de son infrastructure de transport optique existante, de réduire la congestion du réseau et de prendre en charge les applications gourmandes en données telles que le très haut débit et les services cloud.



Dans le détail, cette mise à niveau inclue une augmentation de capacité, une flexibilité opérationnelle et la préparation au 800G.



Pour Kevin Antill, directeur du développement Amérique du Nord chez Ekinops : " Nous sommes ravis de nous associer à MuniNet pour cette transformation majeure de leur réseau. Cette collaboration met en valeur notre expertise dans le développement de solutions optiques haute performance qui permettent à nos partenaires de surmonter les contraintes réseau et de rester à la pointe de l'innovation ".