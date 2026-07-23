"Lors du dernier épisode majeur d'El Niño (2023-2024), les marchés étaient sur le qui-vive. Le cacao a progressé de 250% [1]. Le sucre a atteint son plus haut niveau depuis plus de dix ans [2]. Les exportateurs de riz ont fermé leurs frontières [3]. Comme le relève Aneeka Gupta, directrice de la recherche macroéconomique chez WisdomTree (gestionnaire d'actifs mondial), "à l'époque, ces événements paraissaient significatifs. Pourtant, ils ont eu lieu avant le conflit au Moyen-Orient, la crise des engrais, et que le réchauffement ne s'intensifie davantage."

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La National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) des Etats-Unis a confirmé le retour d'El Niño (phénomène climatique naturel caractérisé par un réchauffement anormal des eaux de surface dans l'océan Pacifique tropical - zone équatoriale). L'Oceanic Niño Index, mesurant la moyenne mobile sur trois mois des températures de surface dans le centre-est du Pacifique, s'oriente désormais vers ce que les spécialistes désignent comme un épisode fort, voire très fort. La NOAA attribue une probabilité de 63% à un phénomène El Niño "très fort".A elle seule, cette évolution mériterait déjà d'être suivie de près. Mais cet événement survient dans une période de vulnérabilité inédite pour la la production alimentaire mondiale. Les perturbations dans le détroit d'Ormuz ont ralenti l'acheminement des engrais en provenance du Moyen-Orient alors même que les agriculteurs cherchent à assurer leurs stocks.Source : National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA), Bloomberg Finance L.P., WisdomTree, au 30 avril 2026.Aneeka Gupta rappelle le fonctionnement de ce phénomène climatique : "El Niño constitue un phénomène climatique qui revient régulièrement, mais ses répercussions, elles, varient d'une occurrence à l'autre. Le mécanisme est bien compris. Les alizés perdent en intensité, tandis que d'importantes masses d'eau chaude s'amassent au centre et à l'est du Pacifique.""Dans le même temps, les régimes météorologiques évoluent à l'échelle d'une large partie du globe. De la sécheresse là où la mousson devrait tomber. Des inondations là où le ciel est habituellement sec. Dans plusieurs régions agricoles majeures, le stress thermique se manifeste avec plusieurs semaines d'avance. Les épisodes de 1997-1998, 2015-2016 et 2023-2024 ont, chacun à leur manière, marqué durablement la production agricole ainsi que les prix des matières premières", explique-t-elle.Ce qui change aujourd'hui, c'est le cadre dans lequel ce phénomène s'installe. Les 11 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) souligne sans ambiguïté qu'à chaque degré supplémentaire de réchauffement, la fréquence, la probabilité et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes augmentent.Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), les épisodes El Niño - Oscillation australe (ENSO) surviennent aujourd'hui dans une atmosphère et un océan dont la température est plus élevée. Autrement dit, les sols perdent leur humidité plus vite, les taux d'évapotranspiration sont plus élevés, et les cultures pâtissent d'un manque d'eau plus tôt dans leur développement.L'impact d'El Niño sur l'agriculture n'est pas immédiat. Les impacts les plus prononcés se manifestent en général avec un retard de six à douze mois après le pic de l'événement. Ainsi, la pression sur les cycles agricoles et les prix des denrées alimentaires ne cesse de croître.Aneeka Gupta signale qu'"El Niño n'affecte pas toutes les régions de la même manière et que la géographie joue un rôle considérable".Dans cette région, El Niño se manifeste habituellement par des précipitations de mousson réduites et des températures anormalement élevées, ce qui affecte directement la production de riz, de sucre et de café. En Inde comme en Thaïlande, la production de riz a nettement reculé lors des épisodes marquants passés. Le risque n'est pas négligeable de voir les tensions sur l'offre provoquer un retour des restrictions à l'exportation, ce qui viendrait encore aggraver les déséquilibres mondiaux., tandis que les vents d'Harmattan gagnent en intensité et que des épisodes de stress thermique surviennent périodiquement. Comme en 2023/2024, les récoltes de cacao pourraient diminuer. Depuis le lancement de la campagne agricole en octobre dernier, les volumes débarqués dans les ports ivoiriens atteignent 1,883 million de tonnes, soit une progression de 18% par rapport à la même période l'an passé. Cependant, cette hausse pourrait diminuer au cours des prochaines semaines. En Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao rapportent des pluies plus abondantes que d'ordinaire, une situation qui risque de provoquer inondations et maladies, avec à la clé un impact potentiel sur la récolte intermédiaire en cours jusqu'en août. Le cacao est une culture arboricole pérenne. A la différence du blé ou du maïs, on ne peut pas rattraper une mauvaise saison en replantant dans un délai de 90 jours. Les dommages s'accumulent au fil des années., la production pouvant chuter d'environ 9 millions de tonnes en 2026/27un recul significatif pour l'un des principaux exportateurs mondiaux. Déjà éprouvé, le marché du blé risque de faire face à de nouvelles tensions si les pertes de récolte en Australie se confirment. Dans le passé, El Niño a aussi provoqué une chaleur intense et une sécheresse en fin d'année.Toutes les régions ne sont pas confrontées à la baisse.compte parmi les rares pays à bénéficier structurellement du phénomène El Niño ; des précipitations plus abondantes qu'à l'ordinaire favorisent en général les récoltes de soja, de maïs et de blé. Dans certaines parties du sud des États-Unis, les conditions de culture se sont également améliorées. Elles constituent certes de réels contrepoids, mais il leur sera difficile d'absorber tout ce que l'Asie et l'Afrique pourraient laisser de côté.Aneeka Gupta observe qu'". Mais la donne change en 2026 entre les hausses des températures et les phénomènes météorologiques qui en découlent. L'instabilité géopolitique a déjà mis à mal la chaîne d'approvisionnement des engrais. La demande en biocarburants vient accentuer la concurrence avec les usages alimentaires pour les mêmes matières premières".La directrice de recherche précise que "la thèse d'investissement ne consiste pas à anticiper une hausse de tous les marchés agricoles. Elle repose sur le fait que la distribution des rendements a changé. L'équilibre des risques pourrait pencher en faveur d'une augmentation des prix pour plusieurs grandes matières premières agricoles, certains de ces risques n'étant peut-être pas encore pleinement répercutés dans les cours du marché".Elle conclut en soulignant que "les déficits durables que connaissent les cultures pérennes de cacao et de café tendent à s'inscrire davantage dans une logique structurelle que cyclique. La dynamique de réorientation du sucre vers l'éthanol pourrait offrir une protection contre la baisse, sans doute plus robuste que ne le suggèrent les seuls niveaux de stocks bruts. Les stocks mondiaux de blé et de maïs restent relativement solides. Toutefois, des perturbations localisées, en particulier en Australie ou en Asie du Sud, continuent de pouvoir provoquer une forte volatilité."Source : Macrobond, juin 2026.Source : Barchart, 21 janvier 2024.Source : US Department of Agriculture Economic Research Service, 18 octobre 2023.Source : United States Department of Agriculture au 29 mai 2026.Source : Bloomberg Finance L.P. au mardi 31 mars 2026.Source : WisdomTree, Organisation internationale du cacao, juin 2026.