Le numéro quatre mondial de la santé animale a connu un parcours boursier décevant depuis sa séparation d'avec Eli Lilly à l'automne 2018.

Par la suite, le rachat de la division santé animale de Bayer en 2020 a été long à digérer, si bien que le cours du titre Elanco n'est revenu que tout récemment au niveau qu'il occupait juste avant la transaction.

On est loin ici du parcours de croissance exceptionnel et de la rentabilité stratosphérique de Zoetis, leader mondial du secteur et ancienne filiale de Pfizer, incidemment valorisée depuis quelques semaines à un multiple sans doute très attractif comme nous l’écrivions dans Zoetis mis au défi de renouer avec la croissance et La qualité au bon prix : Zoetis.

La grande différence de profitabilité entre les deux vient de l'exposition plus prononcée d'Elanco au bétail, où les prix sont structurellement plus faibles que sur le segment des animaux domestiques ; et d'une organisation encore sous-optimisée, la faute à un héritage Bayer long à solder.

À l'issue d'une décennie de cotation boursière, Elanco a vu son chiffre d'affaires progresser de 2,9 à 4,7 milliards de dollars, entièrement grâce à son acquisition stratégique de 2020, qui a entraîné dans son sillage - en amont d'une politique de stock-options trop généreuse - une augmentation du nombre de titres en circulation de 69 %.

Le profit d'exploitation avant amortissements, ou EBITDA, a stagné autour de 0,9-1 milliard de dollars depuis l'acquisition, avec une génération de cash aléatoire, et toujours pas de dividende ni de rachat d'actions puisque la priorité reste au désendettement.

Le levier financier avait en effet grimpé à plus de cinq fois l'EBITDA, et il n'a été que tout récemment ramené à un peu moins de quatre fois celui-ci. Il reste donc du terrain à reconquérir avant d'envisager sérieusement de gratifier les actionnaires.

Sur un marché désormais consolidé en un quasi-oligopole entre, dans l'ordre, Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim et Elanco, ce dernier fait donc quelque part figure de "dernier de la classe".

Ceci n'empêche pas la valorisation du groupe - qui publiait de bons résultats trimestriels récemment, et anticipait un exercice fiscal 2026 de réelle croissance, enfin ! - de revenir se rapprocher de ses sommets historiques.