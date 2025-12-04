Electrolux affine sa stratégie et réitère ses objectifs, le titre grimpe à Stockholm

Electrolux Group gagne près de 3,5% à Stockholm vers 14h30, après sa journée des investisseurs au cours de laquelle son directeur général, Yannick Fierling, a présenté une feuille de route visant à stimuler la croissance organique en renforçant les marques clés, en ciblant les marchés prioritaires et en étendant la présence dans les principaux canaux et catégories de produits.



Concrètement, le groupe entend accroître sa compétitivité en optimisant les coûts, l'efficacité du capital et la production. Il s'agira de mettre l'accent sur la création de valeur via un portefeuille élargi de solutions et l'accroissement de la centration client.



Des changements organisationnels entreront en vigueur au 1er janvier 2026, avec notamment la création de la région Asie-Pacifique. Yannick Fierling souligne que "la stratégie renouvelée permettra à Electrolux Group de saisir plus rapidement les opportunités et de stimuler l'innovation, tout en restant aligné sur ses objectifs financiers".



Electrolux vise désormais une croissance organique d'au moins 4% par an sur un cycle (vs 4% précédemment, acquisitions/cessions incluses), une marge opérationnelle d'au moins 6% ou encore une rentabilité des actifs nets supérieure à 20 % sur un cycle économique.



Les objectifs de durabilité sont par ailleurs reconfirmés : réduction de 85% des émissions Scope 1 et 2 et de 42% des émissions Scope 3 d'ici 2030 par rapport à 2021.



Réagissant à cette publication, Hélène Coumes, responsable du dossier chez AlphaValue, rapporte que les objectifs à long terme restent globalement inchangés mais juge que "la marge opérationnelle de 6 % demeure ambitieuse". Selon elle, un redressement significatif et durable des activités en Amérique du Nord sera essentiel pour atteindre cet objectif.





