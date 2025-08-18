Electrolux lance sa campagne mondiale 'Wash Life Balance'

Electrolux annonce le lancement de 'Wash Life Balance', une campagne mondiale axée sur ses lave-linge et sèche-linge série 900. Cette initiative met en avant la rapidité et l'efficacité de ses appareils, capables de réaliser un cycle complet en 45 minutes.



La campagne, conçue avec Publicis London, sera diffusée dès le 15 août sur télévision, digital, réseaux sociaux et points de vente en Asie, Australie et Europe. Elle adopte un format modulaire permettant d'adapter les messages aux spécificités régionales tout en conservant une cohérence globale.



Selon Nikos Bartzoulianos, directeur marketing du groupe, l'objectif est de démontrer comment l'innovation produit d'Electrolux répond à la demande des consommateurs pour des solutions rapides et performantes, renforçant ainsi le positionnement de la marque sur le segment premium.