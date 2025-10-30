Electrolux repasse dans le vert au T3, le titre bondit à Stockholm

Electrolux a renoué avec les bénéfices au troisième trimestre 2025, enregistrant un résultat net de 192 millions de couronnes suédoises (contre une perte de 235 millions un an plus tôt), soit un bénéfice par action de 0,71 SEK, contre -0,87 SEK un an auparavant.



Le chiffre d'affaires du groupe s'est contracté de 3% à 32 318 MSEK (mais supérieur aux prévisions). Il affiche une croissance organique de 4,6%, tirée par la bonne dynamique en Amérique du Nord, qui a enregistré une hausse organique à deux chiffres de ses ventes (+10,9%).



L'EBIT publié a fortement progressé à 890 MSEK, contre 349 MSEK au troisième trimestre 2024, porté par un redressement significatif en Amérique du Nord. La marge opérationnelle s'établit à 2,8%, contre 1% un an plus tôt.



Cette amélioration intervient malgré un contexte toujours marqué par une forte pression promotionnelle et des coûts externes en hausse, notamment liés aux effets de change et aux droits de douane américains.



Le Free Cash Flow du trimestre s'est établi à 624 MSEK, en baisse par rapport aux 1053 MSEK générés un an plus tôt, pénalisé par une accumulation saisonnière plus importante de créances clients et un niveau de stocks élevé.



'Dans un environnement très concurrentiel, nous avons amélioré notre rentabilité et avancé dans nos priorités stratégiques', a déclaré Yannick Fierling, CEO du groupe.



Electrolux maintient une vision prudente sur ses marchés. Le groupe a confirmé sa prévision d'un impact négatif significatif des facteurs externes pour l'ensemble de l'exercice, mais a abaissé son objectif d'investissements à 3,5-4 MdSEK (contre 4-5 MdSEK précédemment). Les perspectives par région restent globalement inchangées, avec une demande attendue neutre en Europe et en Amérique latine, et neutre à négative en Amérique du Nord.



'De manière générale, le cours de l'action devrait réagir positivement, porté par les performances encourageantes des activités en Amérique du Nord', a commenté Hélène Coumes, chargée du dossier chez AlphaValue.



Le titre gagne environ 13% à Stockholm après cette publication.