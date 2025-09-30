Electronic Arts : Jefferies dégrade son conseil

Jefferies dégrade son conseil sur Electronic Arts de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 200 à 210 dollars, au lendemain de l'officialisation d'un accord pour le rachat de l'éditeur de jeux vidéo par un consortium d'investisseurs.



Selon le broker, la prime de 25% fait davantage sens que les environs 20% suggérés précédemment par les rumeurs de presse, et le P/E ex-cash de 21 fois est équivalent à celui d'Activision lors de l'annonce de son rachat par Microsoft en 2022.



'Les multiples de Take-Two Interactive et Roblox sont déjà plus élevés et constituent des actifs de plus en plus rares. Nous voyons peu d'obstacles à la finalisation du rachat ou de probabilité d'offres concurrentes', poursuit Jefferies.