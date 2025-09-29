Electronic Arts a confirmé lundi son rachat par un consortium composé du fonds souverain saoudien Public Investment Fund (PIF), de Silver Lake et d’Affinity Partners, pour un montant de 55 milliards de dollars en numéraire. Les actionnaires recevront 210 dollars par titre, soit une prime significative par rapport au dernier cours de clôture. L’opération, qui valorise l’éditeur à un niveau record, constitue la plus importante acquisition par effet de levier jamais réalisée à Wall Street.

Le PDG Andrew Wilson a indiqué qu’il resterait en poste et a salué l’engagement des nouveaux investisseurs, présentés comme des partenaires stratégiques dans le sport, le divertissement et le jeu vidéo. Jared Kushner, directeur général d’Affinity Partners, a souligné son attachement personnel à l’éditeur, tandis que le PIF apporte sa participation actuelle de 9,9% dans EA. Silver Lake, également impliqué dans le dossier TikTok, complète ce trio d’investisseurs.

Créateur de franchises phares comme Battlefield, The Sims ou Madden NFL, Electronic Arts voit cette opération s’inscrire dans un contexte de forte croissance boursière : le titre a gagné 32% en un an et progressait encore de 5% lundi en préouverture. La clôture de la transaction est prévue pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2027, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.