L’action d’Electronic Arts a bondi de près de 15% vendredi après-midi, portée par un article du Wall Street Journal évoquant un possible rachat du groupe pour environ 50 milliards de dollars. Cette opération, si elle se concrétise, deviendrait la plus importante acquisition par effet de levier jamais réalisée à Wall Street, dépassant le précédent record de 2007 avec TXU Energy.

Selon le quotidien, le fonds souverain saoudien Public Investment Fund et la société de capital-investissement Silver Lake seraient en négociations avancées, avec une annonce possible dès la semaine prochaine. Le recours massif à l’endettement suggère une opération de type LBO, où la dette contractée est adossée aux flux de trésorerie de l’entreprise acquise.

Electronic Arts, propriétaire de franchises majeures comme The Sims, Madden NFL et FC (ex-FIFA), voit son titre progresser de plus de 13% en séance et afficher désormais une hausse de 32% depuis le début de l’année. La société, interrogée par CNBC, n’a pas souhaité commenter ces informations de marché.