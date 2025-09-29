Electronic Arts : Wedbush dégrade son opinion

Wedbush dégrade son opinion sur Electronic Arts de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 210 à 200 dollars, 'étant donnée la probabilité élevée de l'annonce attendue d'un accord' pour un rachat de l'éditeur de jeux vidéo.



Le broker rappelle que si un accord n'a pas encore été formellement annoncé, un article du WSJ de vendredi dernier suggérait de façon crédible qu'EA fera bientôt part d'un accord valorisé jusqu'à 50 milliards de dollars pour en faire un groupe non coté.



'L'accord pourrait être officialisé dès cette semaine et impliquerait un ensemble d'investisseurs, parmi lesquels Silver Lake, le fonds d'investissement public de l'Arabie Saoudite et la société Affinity Partners de Jared Kushner', précise-t-il.