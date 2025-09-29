Electronic Arts : Wedbush dégrade son opinion
Publié le 29/09/2025 à 15:19
Le broker rappelle que si un accord n'a pas encore été formellement annoncé, un article du WSJ de vendredi dernier suggérait de façon crédible qu'EA fera bientôt part d'un accord valorisé jusqu'à 50 milliards de dollars pour en faire un groupe non coté.
'L'accord pourrait être officialisé dès cette semaine et impliquerait un ensemble d'investisseurs, parmi lesquels Silver Lake, le fonds d'investissement public de l'Arabie Saoudite et la société Affinity Partners de Jared Kushner', précise-t-il.