Eli Lilly : 4,5 milliards de dollars de plus pour accompagner sa montée en puissance industrielle
Eli Lilly va investir 4,5 MdsUSD supplémentaires sur deux de ses sites de Lebanon, dans l'Indiana, portant à plus de 21 MdsUSD ses engagements d'expansion dans l'Etat depuis 2020. Le groupe met en avant l'évolution de son pipeline et la demande attendue pour ses traitements.
Selon le communiqué d'Eli Lilly, l'investissement concernera Lilly Lebanon API, futur site de production de principes actifs, et Lilly Lebanon Advanced Therapies, dont l'ouverture a été annoncée le 6 mai. Cette dernière est présentée comme la première usine du groupe dédiée à la médecine génétique, avec une production allant des essais cliniques à l'approvisionnement commercial.
La portée de l'annonce dépasse le simple ajout de capacités. Lilly renforce son outil industriel autour de ses principaux relais de croissance, dont Zepbound et Mounjaro. Le groupe prépare aussi la montée en puissance de Foundayo, sa pilule quotidienne de perte de poids approuvée par la FDA, et du rétatrutide, encore en développement avancé dans l'obésité et les maladies cardiométaboliques.
Cette expansion intervient alors que, selon S&P Capital IQ, Mounjaro a détrôné le Keytruda de Merck pour devenir le médicament le plus vendu au monde. L'investissement vise ainsi à soutenir les moteurs actuels de Lilly, tout en préparant la prochaine vague de traitements. Le site API de Lebanon doit ouvrir en 2027, avec l'ambition de devenir le plus grand site américain de production de principes actifs.
Eli Lilly and Company figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- endocrinologie (74%) : produits pour le traitement de l'ostéoporose, du diabète et des problèmes de croissance ;
- oncologie (14,4%) ;
- maladies immunitaires (8,1%) ;
- neurologie (2,1%) : essentiellement médicaments destinés au traitement de la dépression et de la schizophrénie ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (66,7%), Europe (17,7%), Japon (3,2%), Chine (3%) et autres (9,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.