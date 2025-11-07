Eli Lilly annonce plusieurs changements à sa direction

Eli Lilly a annoncé la nomination de deux nouveaux membres du comité exécutif et l'élargissement des rôles d'autres dirigeants.



Carole Ho, M.D., se joindra à Lilly à titre de vice-présidente exécutive et présidente de Lilly Neurosciences, et siégera au comité de direction.



Carole Ho apporte plus de 20 ans d'expérience biopharmaceutique dans le développement thérapeutique dans les domaines de la neurologie, des maladies rares, de l'immunologie et d'autres domaines.



Adrienne Brown, actuellement vice-présidente du développement des affaires de Lilly, a été promue vice-présidente exécutive et présidente de Lilly Immunology et se joindra au comité de direction.



Au cours de ses plus de 20 ans chez Lilly, Mme Brown a occupé des postes de direction avec des responsabilités croissantes dans les domaines des opérations aux États-Unis et au Japon, du développement commercial, des ventes, du marketing et de la stratégie commerciale.



Daniel Skovronsky, M.D., Ph.D., assumera un rôle élargi en tant que directeur scientifique et de produit et président de Lilly Research Laboratories, supervisant la recherche et le développement ainsi que les lancements mondiaux et la stratégie de produit pour la santé cardiométabolique, l'immunologie et les neurosciences.



Jacob Van Naarden, vice-président directeur et président de Lilly Oncology, assumera également un rôle élargi avec la fonction de développement des affaires de l'entreprise sous sa direction.



' Pour permettre cet avenir passionnant, nous ajoutons deux leaders exceptionnels en Carole et Adrienne pour diriger nos plans d'expansion en neurosciences et en immunologie, et nous élargissons la portée des responsabilités de Dan et Jake' a déclaré M. David Ricks CEO du groupe.