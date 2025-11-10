Eli Lilly approfondit sa collaboration avec Insilico dans l'IA

Insilico a annoncé lundi avoir conclu un accord de collaboration avec Eli Lilly aux termes duquel le géant pharmaceutique américain utilisera la plateforme d'IA mise au point part la start-up américaine afin de découvrir et de développer de nouveaux médicaments.



Alors que le processus de découverte d'un médicament prend habituellement entre trois et six ans, Insilico a permis l'émergence, entre 2021 et 2024, de 20 programmes précliniques dans des durées moyennes comprises entre 12 et 18 mois, fait valoir la société dans un communiqué.



Cette coopération s'inscrit dans le cadre d'un approfondissement du partenariat conclu entre les deux entreprises, qui avaient déjà scellé un accord de licence dans l'IA en 2023.



Aux termes du nouvel accord de collaboration, Insilico pourrait percevoir plus de 100 millions de dollars sous forme de paiements d'étape, de versements en fonction des jalons réglementaires et commerciaux atteints, voire d'éventuelles redevances.