Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly est devenu vendredi la première entreprise du secteur de la santé à franchir le seuil des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, rejoignant ainsi les plus grandes entreprises mondiales jusqu’ici dominées par la tech. Cette progression spectaculaire, marquée par une hausse de plus de 36% de son action depuis janvier, s’explique en grande partie par le succès commercial de deux médicaments phares : Mounjaro, destiné au diabète, et Zepbound, un traitement amaigrissant.

Fondée en 1876, Eli Lilly s’est historiquement imposée dans le traitement du diabète, avec notamment la première insuline commerciale en 1923. Le véritable tournant s’est opéré avec l’approbation en 2022 de la tirzépatide, molécule à double action hormonale, qui a bouleversé le marché des antidiabétiques. Mounjaro a généré plus d’un milliard de dollars dès sa première année, concurrençant les traitements de Novo Nordisk, tout en offrant une approche thérapeutique élargie.

L’autorisation ultérieure de la tirzépatide pour lutter contre l’obésité sous le nom de Zepbound a renforcé la position du groupe sur un marché estimé à plus de 150 milliards de dollars à l’horizon 2030. L’ascension fulgurante d’Eli Lilly illustre la transformation du secteur pharmaceutique, désormais capable de rivaliser avec les géants de la tech en matière de valorisation boursière. Ce cap symbolique reflète l’importance croissante des traitements métaboliques dans les enjeux de santé publique et dans la dynamique financière de l’industrie.