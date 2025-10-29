Eli Lilly construit un superordinateur d'IA dédié à la R&D en partenariat avec Nvidia

Eli Lilly annonce la construction du superordinateur le plus puissant jamais détenu par un laboratoire pharmaceutique, en collaboration avec NVIDIA. Cette infrastructure, baptisée 'AI factory', gérera l'ensemble du cycle de vie de l'intelligence artificielle, de l'ingestion de données à l'inférence à grande échelle.



Le système repose sur le premier NVIDIA DGX SuperPOD équipé de GPU B300, totalisant plus de 1000 processeurs graphiques connectés via un réseau unifié. Ce superordinateur permettra d'accélérer la découverte de médicaments grâce à l'entraînement de modèles d'IA sur des millions d'expériences. Ces modèles seront accessibles via la plateforme collaborative TuneLab.



Lilly prévoit également d'utiliser cette capacité pour raccourcir les cycles de développement, améliorer la production et concevoir des biomarqueurs personnalisés. Selon Thomas Fuchs, directeur de l'IA, 'Lilly passe de l'usage de l'IA comme simple outil à son adoption comme collaborateur scientifique'.



L'installation fonctionnera entièrement à l'électricité renouvelable, conformément aux engagements de neutralité carbone