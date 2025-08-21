Eli Lilly : départ en retraite d'Anne White prévu fin 2025

Eli Lilly annonce qu'Anne White, vice-présidente exécutive et présidente de Lilly Neuroscience, prendra sa retraite le 31 décembre 2025 après 30 ans de carrière. Elle restera membre du comité exécutif jusqu'à cette date. La société a lancé un processus interne et externe pour désigner son successeur.



David A. Ricks, président-directeur général, souligne qu'elle a conduit le lancement mondial du premier traitement d'Alzheimer de Lilly et piloté auparavant Lilly Oncology, notamment lors de l'acquisition de Loxo Oncology. Sous sa direction, Lilly a accéléré ses délais de développement et élargi son portefeuille en neurosciences, incluant neurodégénérescence, douleur, addictions et psychiatrie.



Anne White est également reconnue pour son engagement en faveur de l'inclusion et son rôle dans plusieurs organisations.