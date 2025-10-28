Eli Lilly et Nvidia ont annoncé mardi un partenariat stratégique pour créer le supercalculateur le plus puissant jamais conçu dans l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’une "usine d’intelligence artificielle" destinée à accélérer la découverte et le développement de nouveaux traitements. Ce projet, qui doit être finalisé en décembre et opérationnel dès janvier, reposera sur plus de 1 000 GPU Blackwell Ultra de Nvidia interconnectés au sein d’une infrastructure exploitée par Eli Lilly. L’objectif est de réduire les délais et les coûts du cycle de développement des médicaments, aujourd’hui estimés à dix ans entre les premiers essais cliniques et la commercialisation.
Nvidia progresse actuellement de 5% tandis que Eli Lilly cède de 1%.
Selon Eli Lilly, cette infrastructure permettra de mener des millions d’expériences virtuelles en parallèle et d’identifier des molécules inédites grâce à des modèles d’IA entraînés à très grande échelle. "Ce supercalculateur est un instrument scientifique inédit, un microscope géant pour les biologistes", a expliqué Thomas Fuchs, directeur de l’IA du groupe. L’initiative s’inscrit dans une stratégie d’ouverture plus large avec la plateforme Lilly TuneLab, lancée en septembre, qui offre aux biotechs un accès à des modèles d’IA issus de plusieurs années de recherche et d’un milliard de dollars de données propriétaires.
Ce projet marque une étape clé dans la convergence entre technologie et santé. Eli Lilly prévoit d’utiliser cette puissance de calcul non seulement pour la découverte de molécules, mais aussi pour optimiser les essais cliniques et développer la médecine de précision. "Sans une infrastructure IA solide, la médecine personnalisée ne peut pas se concrétiser", a affirmé Kimberly Powell, vice-présidente santé chez Nvidia. Grâce à cette alliance, les deux entreprises entendent faire de l’intelligence artificielle un levier majeur pour transformer la recherche biomédicale et accélérer l’accès à des traitements adaptés à chaque patient.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
