Eli Lilly a annoncé avoir interrompu prématurément un essai clinique portant sur le bimagrumab, destiné à limiter la perte musculaire chez les patients traités contre l’obésité. L’étude, lancée en mai et interrompue le 10 juin, testait le médicament seul ou en combinaison avec le tirzépatide, principe actif du Zepbound. Elle concernait 180 patients obèses ou en surpoids atteints de diabète de type 2, suivis sur plus d’un an. La société a invoqué des "raisons stratégiques" pour justifier l’arrêt, sans remettre en cause l’intérêt médical de la molécule.

L’attention des chercheurs se porte de plus en plus sur la préservation de la masse musculaire, alors que les traitements GLP-1 comme Zepbound ou Wegovy (Novo Nordisk) provoquent parfois une fonte musculaire. Contrairement à ces agonistes, qui réduisent l’appétit, le bimagrumab agit directement sur les cellules graisseuses tout en épargnant la masse maigre. Acquis via le rachat de la biotech Versanis pour près de 2 milliards de dollars, il représente une diversification stratégique du portefeuille de Lilly.

Selon TD Cowen, les traitements visant à protéger la masse musculaire pourraient générer plus de 30 milliards de dollars de revenus d’ici 2035. Un second essai sur le bimagrumab, mené chez des patients obèses sans diabète, se poursuit et devrait livrer ses résultats en 2026. En juin, Lilly avait déjà indiqué que la molécule permettait de préserver la masse musculaire chez des patients sous Wegovy, renforçant l’intérêt de cette approche complémentaire dans la prise en charge de l’obésité.