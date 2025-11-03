Eli Lilly investit 3 MdUSD dans un nouveau site de production aux Pays-Bas

Eli Lilly annonce la construction d'un site de production de 3 MdUSD à Katwijk, dans le 'Leiden Bio Science Park', aux Pays-Bas, afin d'accroître ses capacités mondiales en médicaments oraux et de renforcer sa chaîne d'approvisionnement.

Le projet créera 500 emplois permanents et 1500 postes durant la phase de construction, prévue pour 2026, indique le laboratoire.



L'usine intégrera des technologies avancées, dont la fabrication sans papier, l'automatisation complète et la dispersion par pulvérisation, et produira notamment l'orforglipron, premier agoniste oral du récepteur GLP-1 de Lilly.



David Ricks, dirigeant du groupe, souligne que cette expansion européenne permettra de mieux répondre à la demande régionale et d'accélérer la distribution. Eli Lilly dispose déjà de sites en France, Irlande, Italie et Espagne, et renforce ainsi son empreinte industrielle en Europe.