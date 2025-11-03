Eli Lilly investit 3 MdUSD dans un nouveau site de production aux Pays-Bas
Publié le 03/11/2025 à 15:56
Le projet créera 500 emplois permanents et 1500 postes durant la phase de construction, prévue pour 2026, indique le laboratoire.
L'usine intégrera des technologies avancées, dont la fabrication sans papier, l'automatisation complète et la dispersion par pulvérisation, et produira notamment l'orforglipron, premier agoniste oral du récepteur GLP-1 de Lilly.
David Ricks, dirigeant du groupe, souligne que cette expansion européenne permettra de mieux répondre à la demande régionale et d'accélérer la distribution. Eli Lilly dispose déjà de sites en France, Irlande, Italie et Espagne, et renforce ainsi son empreinte industrielle en Europe.