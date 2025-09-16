Eli Lilly a annoncé mardi un investissement de 5 milliards de dollars pour la construction d’un site de production en Virginie, premier d’un programme de quatre nouvelles usines aux États-Unis. Cette initiative vise à accroître les capacités domestiques du groupe pharmaceutique et à anticiper d’éventuelles hausses de tarifs douaniers. L’annonce s’inscrit dans un contexte où le président Donald Trump exhorte les laboratoires à rapatrier leur production, menaçant de droits de douane allant jusqu’à 250% pour stimuler la fabrication nationale.

Le futur complexe de Goochland County produira des principes actifs pour les traitements contre le cancer, les maladies auto-immunes et d’autres thérapies avancées. Il permettra aussi de renforcer la production de conjugués anticorps-médicament, une classe de traitements anticancéreux ciblés. Eli Lilly prévoit que le site soit opérationnel dans cinq ans. Le projet créera plus de 650 emplois qualifiés et mobilisera environ 1 800 travailleurs durant la phase de construction.

Ce chantier s’inscrit dans un vaste plan d’investissement de 27 milliards de dollars pour quatre nouveaux sites américains, présenté plus tôt cette année par Eli Lilly. Depuis 2020, le laboratoire a déjà engagé près de 50 milliards de dollars dans des projets d’expansion. Les trois autres emplacements seront annoncés d’ici la fin de l’année, avec une mise en service prévue dans les cinq ans. Selon le PDG David Ricks, l’objectif est de bâtir une chaîne d’approvisionnement "sûre et résiliente" pour accompagner la croissance de l’entreprise.