Eli Lilly a annoncé mardi un investissement de 6,5 milliards de dollars pour construire une usine à Houston, Texas, destinée à produire sa pilule expérimentale contre l’obésité, l’orforglipron. Ce site, qui fabriquera également des composants pour des traitements anticancéreux et auto-immuns, s’inscrit dans un plan global de 27 milliards sur cinq ans prévoyant quatre nouvelles usines aux États-Unis. Le PDG David Ricks a précisé que Houston deviendra un pôle majeur de production pour l’orforglipron, avec un renfort de capacités en Indiana.

Le choix du Texas répond à la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée et à l’expertise locale en ingénierie chimique. Le projet devrait créer environ 600 emplois permanents et 4 000 postes dans la construction. Cette expansion accompagne la montée en puissance du Zepbound, traitement injectable de Lilly, et la compétition avec Novo Nordisk autour des alternatives orales de type GLP-1. Selon les analystes, l’orforglipron pourrait générer jusqu’à 25 milliards de dollars de revenus annuels, avec une soumission réglementaire prévue d’ici fin 2025 et une possible procédure accélérée de la FDA.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de relocalisation industrielle aux États-Unis, encouragée par l’administration Trump. Plusieurs grands laboratoires, dont Johnson & Johnson, Roche et Sanofi, ont annoncé des investissements massifs pour renforcer la production pharmaceutique américaine. Eli Lilly a déjà confirmé un site de 5 milliards de dollars en Virginie et annoncera bientôt deux autres implantations, visant un démarrage de production sur l’ensemble de ses nouveaux sites dans un horizon de cinq ans.