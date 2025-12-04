Eli Lilly investit jusqu'à 40 MUSD pour renforcer la recherche clinique avec Indiana University

Eli Lilly annonce un accord quinquennal prévoyant jusqu'à 40 millions de dollars afin d'élargir l'accès aux essais cliniques en Indiana, en partenariat avec Indiana University (IU). L'objectif est d'offrir aux patients un meilleur accès aux médicaments expérimentaux de Lilly tout en développant un écosystème performant de recherche et d'innovation clinique.

L'accord s'appuie sur l'expertise de recherche d'IU et sur le savoir-faire de Lilly en innovation biopharmaceutique et en production, avec un focus sur la maladie d'Alzheimer, le diabète, le cancer ainsi que les thérapies cellulaires et géniques. Il vise aussi à soutenir l'industrie des sciences de la vie de l'État, estimée à 99 milliards de dollars.

Le programme sera piloté par l'IU Launch Accelerator for Biosciences et portera sur une infrastructure d'essais cliniques appuyée sur l'intelligence artificielle, l'amélioration de la prise en charge neurologique - notamment dans l'Alzheimer - et le développement de compétences adaptées aux besoins futurs de Lilly et du secteur.

