Eli Lilly investit plus de 1,2 MdUSD pour agrandir son site de Porto Rico

Eli Lilly and Company annonce un investissement de plus de 1,2 milliard de dollars pour moderniser et étendre son site de production Lilly del Caribe à Carolina, Porto Rico. L'opération vise à intégrer des technologies de pointe et à accroître la capacité de production des médicaments oraux destinés notamment aux domaines cardiométabolique, neurologique, oncologique et immunologique.



L'usine produira notamment l'orforglipron, premier agoniste oral du récepteur GLP-1 de Lilly, dont le dépôt réglementaire pour l'obésité est prévu d'ici fin 2025. Ce projet s'inscrit dans l'engagement global de 50 MdUSD d'investissements industriels de l'entreprise aux États-Unis.



Selon Edgardo Hernandez, vice-président exécutif et président des opérations industrielles, cette expansion 'renforce le rôle stratégique du site dans le réseau mondial de fabrication'.



Le projet devrait générer jusqu'à 1000 emplois dans la construction et 100 postes qualifiés permanents, avec une mise en service prévue fin 2028.