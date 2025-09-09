Eli Lilly lance une plateforme d'IA dédiée à la découverte de médicaments

Eli Lilly a annoncé lundi le lancement d'une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (IA/ML) visant à offrir aux sociétés biotechnologiques un accès à ses modèles de découverte de médicaments, basés sur des années de recherche en interne.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique américain indique que cette première série de modèles inclut des données propriétaires représentant un investissement total en R&D de plus d'un milliard de dollars, soit l'un des projets les plus importants en matière de systèmes d'IA accessibles aux sociétés de biotechnologies.



Le laboratoire, qui rappelle avoir passé plusieurs décennies à construire des bases de données pour sa recherche pharmaceutique, explique vouloir partager ces ressources afin de stimuler l'ensemble de la recherche en biotechnologie.



Selon Lilly, la plateforme 'TuneLab' a été conçue en vue de permettre aux petites 'biotechs' d'accéder aux mêmes capacités d'IA utilisées quotidiennement par ses propres chercheurs, avec l'objectif d'accélérer le développement de nouveaux médicaments grâce à un accès élargi à ses outils.