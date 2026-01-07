Eli Lilly lorgne sur Ventyx Biosciences

Selon des rumeurs parues dans le Wall Street Journal, Eli Lilly serait en discussions avancées dans le but d'acquérir Ventyx Biosciences pour plus d'un milliard de dollars.

Ventyx Biosciences est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des thérapies orales pour les patients atteints de maladies auto-immunes, inflammatoires et neurodégénératives.



Dans son portefeuille, l'entreprise dispose de deux produits en développement de phase 2, l'un pour traiter la péricardite récidivante, et l'autre pour les maladies neurodégénératives et cardiométaboliques. Pour les maladies inflammatoires de l'intestin, Ventyx Biosciences a deux traitements qui ont achevé leurs essais cliniques de phase 2.La société dispose également d'un candidat-médicament actuellement en phase intermédiaire d'essais cliniques pour le traitement des maladies cardiovasculaires liées à l'obésité.



Avant l'apparition de ces rumeurs, qui ont permis au titre Ventyx Biosciences de s'envoler de 28,52% à Wall Street hier soir, la capitalisation boursière de l'entreprise était d'environ 560 millions de dollars. De son côté, Eli Lilly est la 12ème capitalisation boursière mondiale, la première du secteur pharmaceutique, avec un petit peu plus de 1000 milliards de dollars.