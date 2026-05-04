Eli Lilly marque une pause après avoir bondi de plus de 13% en deux séances

Eli Lilly bouge peu (-0,23%, à 961,14 dollars) et s'offre une consolidation horizontale après avoir flambé de 13,17% au cours des deux dernières séances. Le géant américain de la santé a dévoilé en fin de semaine dernière des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a relevé certains de ses objectifs financiers annuels.

Dans une note, DZ Bank estime que les résultats du premier trimestre ont largement dépassé le consensus. Les revenus ont flambé de 56%, à 19,8 milliards de dollars, là où le marché tablait sur 17,8 milliards de dollars. Parallèlement, le bénéfice ajusté par action a bondi de 156%, à 8,55 dollars.



Au niveau des objectifs, celui concernant le chiffre d'affaires annuel est passé à une fourchette de 82 à 85 milliards de dollars, contre 80 à 83 milliards de dollars précédemment. La marge de performance est désormais attendue entre 47 et 48,5%, face à une précédente estimation de 46 à 47,5%. Enfin, le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 35,5 et 37 dollars, contre 33,5 à 35 dollars précédemment.



Pour DZ Bank, le thème de l'obésité est considéré comme la thèse d'investissement majeure car, selon les analystes, le moteur de croissance lié à l'obésité n'est pas affecté par la pression sur les prix. Les traitements Mounjaro et Zepbound, contre l'obésité, dominent clairement le portefeuille. Ils ont affiché des croissances respectives de leur chiffre d'affaires de 125 et 80%, à 8,7 et 4,2 milliards de dollars.



En outre, toujours selon DZ Bank, le pipeline de produits en développement est riche, le potentiel multi-indications du Tirzepatide est important et il faudra également compter sur le lancement du marketing direct vers les consommateurs pour le Foundayo au troisième trimestre.



Au niveau des risques, les points importants sont : de nouvelles mesures d'économies dans le système de santé américain, une pression concurrentielle accrue sur le marché de l'obésité et l'arrivée de nouveaux génériques après l'expiration de certains brevets.