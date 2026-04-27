Eli Lilly met la main sur Ajax Therapeutics

Eli Lilly fait part d'un accord définitif pour acquérir Ajax Therapeutics, une société biopharmaceutique développant des inhibiteurs de JAK de nouvelle génération pour les patients atteints de néoplasies myéloprolifératives.

Le programme principal d'Ajax, AJ1-11095, est un inhibiteur de JAK2 de type II de première classe actuellement en phase 1 de développement clinique, dont les premières données cliniques de preuve de concept doivent être présentées plus tard en 2026.



"Grâce à son mode unique de liaison JAK2, AJ1-11095 a le potentiel d'offrir un contrôle de la maladie plus profond et plus durable que les traitements approuvés pour la myélofibrose et la polycythémie vera", affirme le laboratoire pharmaceutique.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Ajax pourraient recevoir jusqu'à 2,3 MdsUSD en numéraire, incluant un paiement initial et des paiements ultérieurs à la réalisation de certains jalons cliniques et réglementaires.



La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976. Eli Lilly déterminera le traitement comptable de cette transaction après sa finalisation.