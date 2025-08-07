Eli Lilly : objectifs relevés pour 2025

Publié le 07/08/2025 à 13:28 Zonebourse.com Partager

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Eli Lilly indique relever sa fourchette-cible de BPA ajusté (non GAAP) pour l'ensemble de 2025 à entre 21,75 et 23 dollars, à comparer à une précédente prévision qui allait de 20,78 à 22,28 dollars.



De même, le laboratoire pharmaceutique remonte de 1,5 milliard de dollars le point médian de ses attentes de revenus pour l'exercice en cours, pour se situer dans une fourchette de 60 à 62 milliards de dollars (au lieu de 58 à 61 milliards).



Au deuxième trimestre, Eli Lilly a vu son BPA ajusté grimper de 61% à 6,31 dollars, dépassant largement le consensus, pour des revenus en hausse de 38% à près de 15,6 milliards de dollars, grâce à la croissance des volumes de Zepbound et de Mounjaro.



'Notre pipeline a continué de progresser, mis en évidence par les résultats positifs d'études en oncologie et en santé cardiométabolique', ajoute son PDG David A Ricks. 'Nous avons aussi augmenté notre capacité de fabrication pour répondre à la demande croissante'.