Eli Lilly a annoncé que son traitement oral expérimental à base de GLP-1, l’orforglipron, avait permis une perte de poids moyenne de 10,5% chez des adultes en surpoids atteints de diabète de type 2 lors d’un essai clinique de phase avancée. Administrée une fois par jour, la molécule a également permis à 75% des patients recevant la dose maximale d’atteindre un taux d’hémoglobine glyquée de 6,5% ou moins, en dessous du seuil de 7% recommandé par l’Association américaine du diabète. L’action Eli Lilly a rebondi de près de 4% à 722 dollars après la publication des résultats tandis que le titre de son rival Novo Nordisk perd 4,45%.

L’essai, mené sur plus de 1 600 participants durant 72 semaines, a montré qu’à la dose la plus élevée de 36 mg, les patients perdaient en moyenne 23 livres, contre seulement 2,2% pour le groupe placebo. Les doses plus faibles ont également produit des effets significatifs, bien que moindres. L’étude a par ailleurs confirmé une amélioration des marqueurs de santé cardiovasculaire, incluant une baisse du cholestérol, des triglycérides et de la tension artérielle, renforçant le potentiel médical de ce traitement.

L’orforglipron se distingue des traitements injectables comme le Zepbound de Lilly et le Wegovy de Novo Nordisk par sa forme orale, plus simple à produire et à distribuer. Les effets secondaires ont toutefois été notables : plus d’un tiers des patients à forte dose ont souffert de nausées et près d’un quart de vomissements, entraînant l’arrêt du traitement pour 10% d’entre eux. Selon les analystes, ces résultats confortent les chances d’une autorisation de mise sur le marché dès l’an prochain. Eli Lilly estime que ce médicament pourrait générer près de 15 milliards de dollars de ventes annuelles et s’imposer sur un marché de l’obésité estimé à 150 milliards de dollars d’ici le début des années 2030.