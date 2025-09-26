Eli Lilly obtient l'approbation de la FDA pour Inluriyo dans le cancer du sein

Eli Lilly annonce que la Food & Drug Administration des Etats-Unis a approuvé Inluriyo (imlunestrant, 200 mg) pour le traitement des patients adultes atteints de cancer du sein avancé ou métastatique ER+, HER2- avec mutation ESR1, après au moins une ligne d'hormonothérapie. L'autorisation s'appuie sur un essai de phase III dans lequel Inluriyo a réduit de 38% le risque de progression ou de décès par rapport aux traitements hormonaux standards. La survie sans progression médiane atteint 5,5 mois contre 3,8 mois. Jacob Van Naarden, président de Lilly Oncology, souligne que ce traitement oral 'représente une étape importante vers des approches innovantes et entièrement orales'. Les effets indésirables les plus fréquents étaient majoritairement de grade faible, avec 4,6% d'arrêts de traitement. Le médicament sera disponible aux États-Unis dans les prochaines semaines. Inluriyo fait aussi l'objet d'une étude de phase 3 (EMBER-4) dans le cancer du sein précoce ER+, HER2- à risque élevé de rechute.