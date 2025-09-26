Eli Lilly obtient l'autorisation de mise sur le marché du Kisunla dans l'UE

Eli Lilly annonce que la Commission européenne a autorisé la commercialisation de Kisunla (donanemab) pour le traitement de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce, chez les adultes présentant un trouble cognitif léger ou une démence légère avec confirmation de pathologie amyloïde.



L'autorisation repose notamment sur les résultats d'une étude de phase III qui montrent un ralentissement significatif du déclin cognitif et fonctionnel. Selon Patrik Jonsson, vice-président exécutif et président de Lilly International, 'plus les patients sont identifiés et traités tôt, plus la réponse au traitement est forte'.



Kisunla est la seule thérapie mensuelle ciblant les plaques amyloïdes avec possibilité d'arrêter le traitement une fois les dépôts réduits à un niveau minimal, ce qui peut limiter la durée d'infusion et les coûts.



Cette approbation offre une nouvelle option thérapeutique aux quelque 6,9 millions de patients européens touchés par la maladie.