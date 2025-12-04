Eli Lilly obtient l'extension d'indication de Jaypirca dans la leucémie et le lymphome aux États-Unis











Eli Lilly and Company annonce l'approbation par la FDA américaine de l'extension d'indication de Jaypirca (pirtobrutinib) pour les adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (CLL) ou de lymphome lymphocytaire (SLL) en rechute ou réfractaires après un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) covalent. Cette décision élargit significativement la population éligible et transforme l'autorisation accélérée de 2023 en approbation traditionnelle.

L'aval de la FDA repose sur un essai de Phase 3 randomisé. Jeff Sharman, médecin-chercheur principal de l'étude, souligne que Jaypirca permet de "prolonger les bénéfices du ciblage de la voie BTK" lorsque les options covalentes ne sont plus possibles.

Jacob Van Naarden, président de Lilly Oncology, met en avant un profil d'efficacité et de sécurité robuste, soutenant l'usage de Jaypirca immédiatement après un inhibiteur BTK covalent. Brian Koffman, cofondateur du CLL Society, rappelle qu'offrir une alternative dans la même classe thérapeutique constitue un enjeu majeur pour les patients en progression.

Le laboratoire précise que Jaypirca est le premier inhibiteur BTK non covalent approuvé par la FDA et reste étudié dans plusieurs essais Phase 3 en CLL/SLL.



















