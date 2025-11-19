Eli Lilly ouvre un nouveau site Gateway Labs à Philadelphie pour soutenir les biotechs émergentes

Eli Lilly annonce l'ouverture prochaine d'un site Lilly Gateway Labs à Philadelphie, au sein de 2300 Market, un bâtiment de 44 000 pieds carrés (4100 m2) dédié aux sciences de la vie et opéré avec Breakthrough Properties.



Le modèle Gateway Labs offrira à une sélection de biotechs un accès à des laboratoires entièrement équipés ainsi qu'à un accompagnement scientifique personnalisé.



Julie Gilmore, vice-présidente et responsable mondiale de Lilly Gateway Labs, rappelle que l'écosystème local 's'attaque aux défis médicaux les plus complexes' et nécessite à la fois des infrastructures de pointe et des partenaires expérimentés.



Cette implantation renforce la stratégie de Lilly d'ancrer ses sites dans des hubs où excellence académique et entrepreneuriat se croisent.



Avec Philadelphie, le réseau Gateway couvre désormais quatre centres américains, soutenant un écosystème qui a déjà permis à ses résidents de lever plus de 3 MdUSD et de faire progresser plus de 50 programmes thérapeutiques.