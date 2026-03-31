Eli Lilly poursuit ses opérations de croissance externe

Le laboratoire américain a dévoilé l'acquisition de Centessa Pharmaceuticals pour un montant total maximum pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars.

Avec cette opération, Eli Lilly met la main sur une société au stade clinique développant une nouvelle classe de médicaments pour le traitement de la somnolence diurne excessive et d'autres affections neurologiques.



Le principal candidat-médicament expérimental de Centessa Pharmaceuticals est le Cleminorexton, qui a démontré un profil potentiellement de premier plan lors d'études cliniques de phase 2a portant sur la narcolepsie de type 1 et 2 et sur l'hypersomnie idiopathique (un trouble neurologique du sommeil caractérisé par une somnolence excessive durant la journée). Le portefeuille de la société comprend d'autres actifs aux stades clinique et préclinique, présentant une utilité potentielle dans un large éventail de conditions neurologiques, neurodégénératives et neuropsychiatriques.



En ce qui concerne la transaction, Eli Lilly acquerra la totalité du capital social émis et à émettre de Centessa (comprenant les American Deposite Shares) pour un montant de 38 dollars en espèces par action, plus un droit à valeur contingente (CVR) non transférable. Ce CVR permet à son détenteur de recevoir un montant total agrégé allant jusqu'à 9 dollars par titre, sous réserve de la réalisation de trois étapes clés.



La première, qui correspond à 2 dollars par action, lors de l'approbation par les autorités sanitaires américaines (FDA) du Cleminorexton pour la narcolepsie de type 2 avant le cinquième anniversaire de la clôture de la transaction.



La deuxième, de 5 dollars par action, lors de la validation par la FDA du Cleminorexton pour le traitement de l'hypersomnie idiopathique, toujours avant le cinquième anniversaire.



La troisième, correspondant à 2 dollars par titre, lors de la première approbation du même candidat-médicament par la FDA pour n'importe quelle indication avant le 1er janvier 2030.



Le paiement initial en espèces représente une valeur boursière totale d'environ 6,3 milliards de dollars. De son côté, le CVR induit une valeur potentielle supplémentaire d'environ 1,5 milliard de dollars. Au total, la contrepartie potentielle par action pourrait atteindre 47 dollars.