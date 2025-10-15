Eli Lilly présente des résultats positifs d'essais pour le diabète de type 2

Eli Lilly a annoncé les premiers résultats positifs des essais de phase 3 ACHIEVE-2 et ACHIEVE-5. ACHIEVE-2, le deuxième essai comparatif du programme, a comparé l'orforglipron à la dapagliflozine, un inhibiteur du SGLT-2, chez des adultes atteints de diabète de type 2 insuffisamment contrôlés par la metformine.



Dans les deux essais, l'orforglipron (3 mg, 12 mg, 36 mg) a atteint les critères d'évaluation primaires et tous les critères secondaires clés à 40 semaines pour les estimations d'efficacité et de traitement, entraînant une réduction significative de l'HbA1c et une perte de poids ainsi que des améliorations de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaires, tous compatibles avec les études précédemment publiées sur le diabète de type 2.



' Orforglipron a maintenant démontré sa supériorité par rapport à deux comparateurs actifs dans les essais cliniques pour le diabète de type 2 ', a déclaré Jeff Emmick, M.D., Ph.D., vice-président principal du développement de produits, Lilly Cardiometabolic Health.



' Dans l'étude ACHIEVE-2, l'orforglipron a surpassé la dapagliflozine, un traitement SGLT-2 couramment utilisé, et dans l'étude ACHIEVE-3, il a montré une plus grande efficacité que le sémaglutide oral. Ensemble, ces résultats renforcent le potentiel d'orforglipron à devenir une nouvelle norme de soins pour les personnes atteintes de diabète de type 2'.