Eli Lilly présente des résultats positifs de phase II dans l'obésité

Eli Lilly annonce des résultats positifs de l'essai de Phase 2 sur l'eloralintide, un agoniste sélectif du récepteur de l'amyline administré une fois par semaine, évalué chez 263 adultes obèses ou en surpoids. Après 48 semaines, tous les groupes traités ont atteint le critère principal, avec une perte moyenne de poids allant de 9,5% à 20,1%, contre 0,4% sous placebo.



Les améliorations ont également concerné l'indice de masse corporelle et plusieurs facteurs de risque cardiométabolique, tels que le tour de taille, la tension artérielle, le profil lipidique et la glycémie. Les effets indésirables les plus fréquents étaient des troubles gastro-intestinaux légers à modérés et de la fatigue, plus marqués à forte dose.



Selon Kenneth Custer, vice-président exécutif de Lilly Cardiometabolic Health, ces données confirment le potentiel de l'eloralintide pour offrir une forte efficacité avec une meilleure tolérance. La société prévoit de lancer les essais de Phase 3 d'ici la fin de l'année pour le traitement de l'obésité.