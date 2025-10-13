Eli Lilly présentera de nouvelles données en oncologie à l'ESMO 2025
Publié le 13/10/2025 à 15:27
Le pipeline sera aussi mis en avant avec olomorasib dans le cancer bronchique non à petites cellules avec métastases cérébrales actives ; LY4064809/STX-478 dans le cancer du sein avancé avec mutation du gène PIK3CA ; vepugratinib en cancers urothéliaux (de la vessie) ou encore LY4170156 dans le cancer de l'ovaire résistant au platine ; ainsi qu'un poster sur Inluriyo dans le cancer du sein avancé ou métastatique HR+
Jacob Van Naarden, président de Lilly Oncology, souligne que ces données 'renforcent l'engagement de Lilly à améliorer les résultats en oncologie' et soutiennent l'avancée vers des études de phase avancée.