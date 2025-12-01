Eli Lilly propose Zepbound à des prix plus bas aux Etats-Unis
Publié le 01/12/2025 à 14:35
Le mois dernier, Lilly a annoncé des prix plus bas pour les stylos multidoses Zepbound, sous réserve de l'approbation de la FDA. En réduisant les prix des fioles à dose unique, il offre aux patients un meilleur accès et de plus grandes possibilités dans leurs options de traitement.
Avec une ordonnance valide, les patients peuvent accéder à la dose de départ de flacon Zepbound à dose unique (2,5 mg) pour 299 dollars par mois. La dose de 5 mg sera disponible à 399 dollars. Toutes les autres doses approuvées resteront à 449 dollars.
"Nous continuerons à travailler pour offrir plus d'options afin que davantage de personnes puissent obtenir les médicaments dont elles ont besoin", affirme Ilya Yuffa, vice-président exécutif et président de Lilly USA et des capacités clients mondiaux.