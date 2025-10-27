Eli Lilly publie des résultats positifs pour Omvoh dans la rectocolite hémorragique

Eli Lilly annonce de nouvelles données issues d'une étude de phase 3b sur Omvoh (mirikizumab) chez des patients atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère. Le traitement a montré, dès la 12e semaine, une amélioration notable de la sévérité et de la fréquence de l'urgence fécale ainsi que du délai de défécation, effets maintenus jusqu'à 28 semaines.



Les scores moyens d'urgence ont diminué de 6,9 à 3,3 points, et la fréquence quotidienne des épisodes d'urgence a reculé de 55%. La proportion de patients pouvant différer la défécation d'au moins 15 minutes est passée de 4,1% à 29,7%. Les améliorations cliniques, endoscopiques et histologiques sont cohérentes avec les résultats précédents des essais LUCENT.



Le profil de sécurité d'Omvoh est resté conforme aux données antérieures, sans nouveau signal identifié.



Ces résultats, présentés au congrès annuel de l'American College of Gastroenterology, confirment l'efficacité durable d'Omvoh dans le contrôle de l'urgence intestinale et le confort de vie des patients.