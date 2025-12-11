Le retatrutide d'Eli Lilly réduit le poids et la douleur des patients souffrant d'arthrose

Eli Lilly a annoncé qu'un essai clinique de phase 3 évaluant les deux plus fortes doses de son retatrutide avait atteint ses objectifs dans le cadre du traitement d'adultes souffrant d'une arthrose du genou associée à de l'obésité ou à un surpoids.



Le groupe biopharmaceutique américain indique que les deux doses testées - à savoir 9 mg et 12 mg - ont atteint l'ensemble des critères principaux et secondaires, en démontrant une perte de poids notable ainsi qu'une amélioration de la douleur et de la fonction physique après 68 semaines de traitement.



D'après Lilly, le retatrutide a permis une perte de poids allant jusqu'à 28,7% en moyenne, soit environ 32 kg, tandis que les patients ont également constaté une réduction de la douleur pouvant atteindre 4,5 points, soit 75,8% d'amélioration.



Cette étude internationale a porté sur une population non diabétiques, en complément d'une alimentation saine et d'une activité physique, dont 84 % présentaient un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 35 kg/m2.



"Les personnes souffrant d'obésité et d'arthrose du genou vivent souvent avec des douleurs persistantes et une mobilité réduite, et peuvent finir par nécessiter un remplacement total de l'articulation", rappelle dans un communiqué Kenneth Custer, le vice-président exécutif et président de la branche de santé cardiométabolique du laboratoire.



Lilly souligne qu'avec sept nouveaux résultats de phase 3 attendus en 2026, Eli Lilly estime que son triple agoniste des récepteurs au

GLP-1, au glucagon et au GIP pourrait devenir une option majeure pour les patients ayant du mal à perdre du poids et souffrant de complications associées.



